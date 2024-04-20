В Новосибирске перенесли концерт рэпера Платина после его задержания

В Новосибирске отменили концерт известного рэпера, который должен был состояться 20 апреля.

20 апреля в Новосибирске должен был пройти концерт известного 29-летнего рэпера Платины (Роберта Плаудиса), но его перенесли.

Дело в том, что накануне рэпера задержали в Томске, где у него проходило выступление.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области, на музыканта составили три административных протокола: за нарушение правил въезда в РФ (он является гражданином Латвии), за употребление запрещенных веществ и за незаконную трудовую деятельность.

Сейчас рэпер ожидает суда. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности за пропаганду запрещенных веществ.

Напомним, что родственника видеоблогера Яна Топлеса нашел детектив в Новосибирской области.





