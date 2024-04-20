В Новосибирске создали новый отдел по расследованию особо важных дел

В Новосибирске создали новый отдел, который будет заниматься расследованием особо важных дел.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, в региональном центре создали третий отдел по расследованию особо важных дел. Руководителем стал подполковник юстиции Иван Мальцев.

Отдел располагается на улице Семьи Шамшиных, 41.

Также в связи с ликвидацией ряда следственных отделов произошло перераспределение полномочий. Теперь Куйбышевский межрайонный следственный отдел курирует Барабинский, Убинский и Здвинский районы.

Чановский межрайонный следственный отдел взял на контроль Татарский, Чистоозерный и Усть-Таркский районы, а Болотнинский межрайонный следственный отдел — город Тогучин и Тогучинский район.

В пресс-службе СК сообщают, что организационно-штатные изменения проводились в соответствии с приказом председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Напомним, что родственника видеоблогера Яна Топлеса нашел детектив в Новосибирской области.