В Новосибирской области отключат телевидение и радио

С 22 по 28 апреля жители Новосибирской области могут наблюдать кратковременные сбои в вещании телевидения и радио.

В период с 22 по 28 апреля жители Новосибирской области могут столкнуться с временными перебоями в приеме телевизионных и радио сигналов из-за проведения плановых профилактических работ. Информация об этом поступила от Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Планируется, что техническое обслуживание и регулярные работы будут проведены на территории области в указанный период. Отмечается, что такие меры необходимы для обеспечения надлежащего функционирования системы передачи радио- и телевизионных сигналов.

Однако, в случае неблагоприятных погодных условий возможно изменение графика работ или их отсрочка на другие даты.