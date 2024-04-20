В Новосибирской области производство тапочек выросло почти на 70%.

В Новосибирской области за первый квартал 2024 года произвели 680,3 тысяч пар обуви.

Производство обуви в Новосибирской области выросло на 70% за первый квартал года. Об этом сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор госсистемы маркировки "Честный знак". За этот период было произведено 680,3 тысяч пар обуви, что на 76% больше, чем в прошлом году.

Особенно заметен рост производства тапочек — 69% от общего объема. С начала года было изготовлено почти 368 тысяч пар тапочек, что составляет увеличение на 113%. Доля сапог составляет 17%, галош — 5%, ботинок — 4%, туфель — 3%, кроссовок — 1%.

Новосибирская область является лидером по объемам производства обуви в Сибирском федеральном округе. По итогам первого квартала на нее приходится 45% от общего объема производства в регионе. За ней следуют Томская (39%) и Омская (9%) области.

Эксперт Наталья Теренина, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ, объясняет рост производства тапочек несколькими причинами. Во-первых, население Новосибирской области превышает численность жителей Омской и Томской областей. Во-вторых, много мигрантов из ближнего зарубежья, для которых тапочки являются обычной обувью. И, в-третьих, жители Новосибирска предпочитают иметь различные виды тапочек для дома, дачи, бассейна и других целей.