В Новосибирской области стройматериалы подорожали на 30%

Эксперты считают, что стройматериала в Новосибирской области подорожали из-за дачного сезона.

В Новосибирской области цены на строительные материалы поднялись на 30%. Подорожание строительных и отделочных материалов связывают с приближением дачного сезона, который включает в себя не только работы на участках, но и строительство дач, бань и других объектов. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Цены на такие материалы, как пиломатериалы, ДСП, рубероид, металлочерепица и цемент, постепенно увеличиваются еженедельно. Хотя для обычных потребителей эти изменения могут быть незаметными, те, кто планирует строительство, замечают значительный рост цен за последние несколько месяцев.

Аналитик рынка недвижимости Александр Астахов отмечает, что цены на стройматериалы выросли на 30% по сравнению с осенью. Он объясняет это тем, что люди готовятся к покупке и строительству дач или загородных домов за несколько лет, и этот процесс начинается к концу зимы. В то же время президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев отмечает, что в апреле цены на строительные материалы традиционно начинают увеличиваться.

Эксперты также отмечают, что цены на дачи в Новосибирской области выросли на 15% к лету 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года.