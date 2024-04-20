В Новосибирской области за одну ночь произошло три смертельных ДТП

В Новосибирской области за одну ночь произошло три ДТП, в которых погибли люди.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции и следователи выясняют обстоятельства и определяют виновных аварий, при которых погиб водитель и два пешехода в Новосибирской области.

Так, в Ленинском районе Новосибирска на улице Титова около дома №29 машина Subaru Legacy на большой скорости снесла припаркованные во дворе автомобили Cadillac и «ГАЗель». В результате происшествия 33-летний водитель умер на месте. Пассажира Subaru доставили в больницу.

В Колыванском районе Новосибирской области неизвестный автомобиль двигался из Колывани в сторону «Северного обхода города». Водитель не заметил и сбил пешехода, который шел вдоль дороги. Он скрылся с места происшествия. Очевидцы ДТП вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Так как пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался через несколько часов.

В Искитимском районе на трассе Новосибирск — Барнаул водитель Ford Transit сбил 34-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте. ДТП произошло в районе трех часов ночи у поселка Линево.

Напомним, что неизвестный сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске.