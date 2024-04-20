В НСО просроченный долг за услуги ЖКХ составил более 1,3 млрд рублей

В Новосибирской области просроченные долги за услуги ЖКХ превысили 1,3 млрд рублей.

По данным Росстата, в 2023 году новосибирцам выставили счет за коммунальные услуги на 28,94 млрд рублей. При этом оплачено было 27,62 млрд рублей.

Эксперты считают, что ситуация с задолженностью по ЖКХ не повлияет на поставщиков услуг.

Новосибирская область находится на втором месте в Сибирском федеральном округе по размеру начислений за ЖКХ. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске суд оставил под стражей до 20 мая экс-министра ЖКХ Архипова.