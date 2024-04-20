Юморист Гарик Харламов высмеял Никиту Кологривова после дебоша в баре Новосибирска

Гарик Харламов насмехался над Никитой Кологривовым в Comedy Club.

Гарик Харламов высмеял актёра из Новосибирска Никиту Кологривого после дебоша в кальянной. На сцене Comedy Club комик спросил у актера Славы Копейкина, изменилась ли его жизнь после успеха фильма Жоры Крыжовникова, и почему только один член съемочной группы "чокнулся". Очевидно, что имелся в виду Никита Кологривый. Копейкин лишь засмеялся в ответ и заверил, что "все только начинается".



На мероприятии Кологривова не было, так что юмор был адресован ему заочно.

Ранее Никита Кологривов прокомментировал дебош в баре, который произошел 21 марта в состоянии алкогольного опьянения.