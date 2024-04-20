Житель Новосибирска потратил 30 тысяч рублей с чужой банковской карты

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который потратил чужие деньги.

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который совершил покупки с похищенной банковской карты на сумму 30 тысяч рублей. Объявление о его розыске опубликовано на сайте областного ГУ МВД.

По информации полиции, неизвестный завладел картой и использовал ее для оплаты покупок в магазинах Октябрьского района Новосибирска 6 апреля. Ущерб от его действий превысил 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Людей, обладающих информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-51, 8-952-905-52-11. Анонимность гарантируется.