Мэр Максим Кудрявцев рассказал, каким видит Новосибирск через полвека

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что через 50 лет видит Новосибирск независимым городом.





«Через полвека вижу наш город красивым и комфортным, а самое главное независимым ни от чего – ни от кошелька, ни от уровня здоровья, ни от социального статуса. То есть Новосибирск станет большим и современным мегаполисом, удобным вся всех. Думаю, что для большинства жителей нашего города это малая духовная родина, это наш дом», – считает Максим Кудрявцев.



Мэр отметил, что у Новосибирска свой путь развития.



«Хочу, чтобы эти шаги были уникальными. Чтобы у нас были прорывные решения, за которыми люди приезжали бы к нам из других городов и перенимали опыт», – говорит мэр.



Ранее Максим Кудрявцев рассказал о том, что каждое утром перед рабочим днём он Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал эксклюзивное интервью Сиб.фм и заявил, каким видит город через 50 лет.«Через полвека вижу наш город красивым и комфортным, а самое главное независимым ни от чего – ни от кошелька, ни от уровня здоровья, ни от социального статуса. То есть Новосибирск станет большим и современным мегаполисом, удобным вся всех. Думаю, что для большинства жителей нашего города это малая духовная родина, это наш дом», – считает Максим Кудрявцев.Мэр отметил, что у Новосибирска свой путь развития.«Хочу, чтобы эти шаги были уникальными. Чтобы у нас были прорывные решения, за которыми люди приезжали бы к нам из других городов и перенимали опыт», – говорит мэр.Ранее Максим Кудрявцев рассказал о том, что каждое утром перед рабочим днём он бегает вокруг Центрального парка. Также глава города рассказал о своей семье. Кудрявцевы живут в центре города, возле Оперного театра . Супруга мэра – врач по образованию, а 17-летняя дочь в этом году заканчивает школу.