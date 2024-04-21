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общество

Мэр Максим Кудрявцев рассказал, каким видит Новосибирск через полвека

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что через 50 лет видит Новосибирск независимым городом.

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал эксклюзивное интервью Сиб.фм и заявил, каким видит город через 50 лет.

«Через полвека вижу наш город красивым и комфортным, а самое главное независимым ни от чего – ни от кошелька, ни от уровня здоровья, ни от социального статуса. То есть Новосибирск станет большим и современным мегаполисом, удобным вся всех. Думаю, что для большинства жителей нашего города это малая духовная родина, это наш дом», – считает Максим Кудрявцев.

Мэр отметил, что у Новосибирска свой путь развития.

«Хочу, чтобы эти шаги были уникальными. Чтобы у нас были прорывные решения, за которыми люди приезжали бы к нам из других городов и перенимали опыт», – говорит мэр.

Ранее Максим Кудрявцев рассказал о том, что каждое утром перед рабочим днём он бегает вокруг Центрального парка. Также глава города рассказал о своей семье. Кудрявцевы живут в центре города, возле Оперного театра. Супруга мэра – врач по образованию, а 17-летняя дочь в этом году заканчивает школу.

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Нина Раневская
Журналист

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