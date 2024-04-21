Новосибирский дизайнер перешивает мужские пиджаки в одежду для женщин

Дизайнер из Новосибирска Светлана Шпадырева нашла применение ненужным мужским пиджакам — делает из них авторские вещи для женщин.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», модельер неравнодушна к проблемам экологии.

«Я перерабатываю новые непроданные костюмы и пиджаки, не старые вещи, но заказчик может принести свой пиджак, и мы его так же переработаем под заказ», — рассказала Светлана.

Недавно она представила свою коллекцию на московской неделе моды, где участвовало порядка 300 российских дизайнеров. Среди множества брендовых вещей критики и выделили именно изделия Светланы Шпадыревой.

«Пиджаки Spadyreva впишутся как в расслабленный casual-образ, так и в наряд для похода на театральную премьеру. Пэчворк в исполнении Светланы оказался многоликим», — пишет портал The Voice.

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