Новосибирцы могут столкнуться с проблемами в работе телевидения и радио

Жители Новосибирска могут столкнуться с проблемами в работе телевидения и радио с 22 по 28 апреля.

С 22 по 28 апреля в Новосибирской области пройдут плановые профилактические работы. В связи с этим возможны временные перебои в приеме теле- и радиосигналов. Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

В указанный период на территории области планируется провести техническое обслуживание и регулярные работы для обеспечения надлежащего функционирования системы передачи радио- и телесигналов.

Отмечается, что в случае неблагоприятных погодных условий работы могут быть перенесены на другие даты.

Напомним, что синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области в конце апреля.