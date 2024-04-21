Опубликованы фото манулов из Новосибирского зоопарка в Международный праздник

21 апреля в Новосибирском зоопарке отметили Международный День манулов — корреспондент Сиб.фм побывал на празднике.

Мероприятие было ярким и запоминающимся. Гости зоопарка могли не только познакомиться с хищниками, которых здесь содержится около 20, но и весело провести время в компании аниматоров.

Для маленьких посетителей был доступен аквагрим, катания на пони, организаторы провели активные игры.

Каждый желающий мог поучаствовать в графическом диктанте «манул», в мастер-классах и викторинах, квестах — победителям вручали памятные подарки.

Больше кадров с праздника — в фоторепортаже Сиб.фм.