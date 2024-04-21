Пожарные призвали новосибирцев убрать с участков сухую траву и не жечь ее

Жителей Новосибирской области просят избавить придомовые территории от сухостоя, который может нести смертельную опасность, став источником пожара.

В ГУ МЧС России по региону население также призывают быть осторожными с огнем, не сжигать мусор и не пускать палы травы. В области сейчас действует особый противопожарный режим.

Сухую траву можно складировать в мешки и увозить в спецприемники для дальнейшей утилизации. Также важно иметь дома огнетушитель, расскажи детям, что пламя от горящей травы распространяется быстро.

Если нарушители особого противопожарного режима будут пойманы, им грозит административное или уголовное наказание, а в случае, если поджигатель не достиг совершеннолетия, ответственность за его проступок — на родителях, отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске произошло два крупных пожара ночью.