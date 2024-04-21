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общество

Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке

Фото: Сиб.фм

В Новосибирском зоопарке 21 апреля состоялся большой праздник, посвященный Дню манула — Сиб.фм собрал яркие моменты мероприятия в фотогалерее.

На конец декабря 2023 года в зоопарке Новосибирска было 19 манулов, самому старшему из них десять лет. В апреле прошлого года у одной из пар родилось пять малышей.

В зоопарке считают, что чем больше людей узнает о том, что манула нужно сохранять, тем больше шансов будет у этого животного выжить в природе.

Праздник в честь хищника стартовал в полдень. На площади людей встречал аниматор в костюме манула, которого маленькие посетители хватали за хвост.

Сегодня каждый желающий мог поучаствовать в графическом диктанте «манул», в викторинах и мастер-классах, пройти увлекательный квест, поблуждать по лабиринту. Для детей прошла увлекательная развлекательная программа.

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 2

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 3

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 4

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 5

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 6

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 7

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 8

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 9

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 10

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 11

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 12

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 13

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 14

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 15

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 16

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 17

Фото Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке 18

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Галина Чебыкина
Журналист

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