Пушистые и задумчивые: фоторепортаж Дня манула в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке 21 апреля состоялся большой праздник, посвященный Дню манула — Сиб.фм собрал яркие моменты мероприятия в фотогалерее.

На конец декабря 2023 года в зоопарке Новосибирска было 19 манулов, самому старшему из них десять лет. В апреле прошлого года у одной из пар родилось пять малышей.

В зоопарке считают, что чем больше людей узнает о том, что манула нужно сохранять, тем больше шансов будет у этого животного выжить в природе.

Праздник в честь хищника стартовал в полдень. На площади людей встречал аниматор в костюме манула, которого маленькие посетители хватали за хвост.

Сегодня каждый желающий мог поучаствовать в графическом диктанте «манул», в викторинах и мастер-классах, пройти увлекательный квест, поблуждать по лабиринту. Для детей прошла увлекательная развлекательная программа.