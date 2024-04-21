Вооруженные Силы РФ за сутки сбили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 21 апреля 2024 года, подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ в Харьковской области улучшили свои позиции и поразили живую силу, а также технику противника.

В районах населенных пунктов ЛНР и ДНР бойцы РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 30 военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли удар в районе населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина в ДНР. В результате чего ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ. К тому же бойцы РФ смогли занять более выгодное положение по переднему краю.

Противник потерял до 610 военнослужащих, две бронированные машины, пять автомобилей. Ко всему прочему уничтожены гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20, а также боевой склад и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения «Востока» заняли более выгодные рубежи и ударили по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли до 120 военных, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу М777, четыре склада с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удар по хранилищу авиационного топлива воздушных сил Украины, двум используемым в военных целях объектам транспортной инфраструктуры, живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.

ПВО сбили украинский Су-25, 213 беспилотников и пять управляемых авиабомб «Hammer» французского производства.