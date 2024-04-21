«Убирайся из нашего дома»: в Хилокском жилмассиве соседи воюют с мигранткой из-за тараканов

В Новосибирске жители одного из домов в Хилокском жилмассиве ругаются с мигранткой из-за тараканов.

В группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» социальной сети «ВКонтакте» активно обсуждается тема с тараканами, которые лезут из квартиры дома. Автор поста ранее сообщал, что соседи являются иностранными гражданами и не следят за порядком и чистотой своего жилья, из-за чего по всему подъезду разбежались тараканы, которые проникают и в другие квартиры.

«Надо отметить, что до появления в нашем доме, дружбанародных граждан из какбыдружественных стран, ни тараканов, ни клопов никогда не было!», — написали в соцсетях.

По словам соседей, насекомые лезут даже в детские кроватки. Другие жители пишут, что их дети боятся спать без света, так как переживают, что к ним могут залезть тараканы.

Объединившись, соседи начали массово травить и уничтожать всех ползучих.

Через несколько часов после публикации поста в соцсетях, появились скриншоты переписки из чата дома, где объявилась и сама хозяйка. На мольбу соседей о поддержании санитарных условий, она лишь пригрозила вызвать полицию на них и считает, что тараканы есть в каждом доме, а на нее лишь наговаривают.

«Бессовестной тараканьей матке, хватило наглости вызвать полицию на жильцов, которые 2 недели сутками травили её питомцев, травясь сами и травя своих детей!», — рассказали в посте.

Также местные жители объяснили, что на соседку они уже пожаловались в Роспотребнадзор, и если она сама не может убраться в собственной квартире, то они лично принесут ей все нужные дезинфицирующие средства.