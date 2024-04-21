В Хилокском жилмассиве Новосибирска жители жалуются на соседей-мигрантов с тараканами

Жители дома в Хилокском жилмассиве жалуются на соседей, из-за которых ползут тараканы.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» жильцы одного из домов начали массово травить тараканов из-за квартиры, в которой присутствует полная антисанитария.

Соседи жалуются уже не первый год на то, что в квартире №28 очень часто меняются жильцы и обычно туда заселяются иностранные граждане, которым, по словам соседей, все равно на условия, в которых они живут.

«К одним таким зашли в квартиру, женщина (если ее можно так назвать) сидит на полу, ест доширак, по платку на голове ползет таракан, женщина не реагирует», — написал автор поста.

Так как соседи уже не выдерживают жить в подобных условиях, они самостоятельно, за свои деньги покупают средства дезинфекции и обрабатывают дверь квартиры, весь подъезд и свойственные жилые помещения.

Один из таких случаев чуть не закончился скорой помощью, так как старшая по подъезду получила отравление средствами. Помимо этого, в доме живут дети и животные, которые также могут в любой момент отравиться.

Жильцы дома бьют тревогу, на которую, к сожалению, до сих пор никто не отреагировал.

«На вопрос почему мы должны страдать, нам не ответила ни управляющая компания, ни Роспотребнадзор», — добавили в посте.

Но история на этом не закончилась, так как спустя время объявилась хозяйка той самой квартиры, которая была возмущена соседям и грозила вызвать полицию. Она ответила в чате дома, заявив, что тараканы есть у всех и это вовсе не проблема.