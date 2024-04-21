В Новосибирске местные жители пожаловались на пьяных людей на Супердискотеке 90-х

Новосибирцев смутили пьяные люди на концерте.

Вчера, 20 апреля, в Новосибирске в Сибирь-Арене прошел концерт звезд 90-х. Сотни местных жителей остались под огромным впечатлением от выступлений любимых артистов.

Однако посетители возмутились людям, которые решили прийти в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые новосибирцы сообщили в своих социальных сетях, что от гостей неприятно пахло, кто-то от прилива энергии толкался и мешал слушать легендарные песни.

Несмотря на это, большинство местных жителей остались довольны от концерта.

Напомним, что Сиб.фм вел онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена.