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общество

В Новосибирске местные жители пожаловались на пьяных людей на Супердискотеке 90-х

Фото: Сиб.фм

Новосибирцев смутили пьяные люди на концерте.

Вчера, 20 апреля, в Новосибирске в Сибирь-Арене прошел концерт звезд 90-х. Сотни местных жителей остались под огромным впечатлением от выступлений любимых артистов.

Однако посетители возмутились людям, которые решили прийти в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые новосибирцы сообщили в своих социальных сетях, что от гостей неприятно пахло, кто-то от прилива энергии толкался и мешал слушать легендарные песни.

Несмотря на это, большинство местных жителей остались довольны от концерта.

Напомним, что Сиб.фм вел онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена.

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Валерия Митрохина
Журналист

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