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общество

В Новосибирске подтопило два кладбища

Фото: социальные сети

Из-за паводка в Новосибирске были затоплены два кладбища.

Как сообщает портал Сибкрай, в Новосибирске с момента сильных весенних паводков начались подтопления, это коснулось и двух кладбищ города — «Заельцовское» и «Южное».

Благодаря дренажным колодцам, куда происходил отвод талых вод, удалось устранить данную проблему. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска со ссылкой на МКУ «Ритуальные услуги».

По данным пресс-службы администрации города, ситуация с паводком была остановлена и местные жители больше не обращались по данному вопросу.

Напомним, что из-за паводка некоторые дороги города закрывали на время для предотвращения ЧП.

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Валерия Митрохина
Журналист

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