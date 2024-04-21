В Новосибирске подтопило два кладбища

Из-за паводка в Новосибирске были затоплены два кладбища.

Как сообщает портал Сибкрай, в Новосибирске с момента сильных весенних паводков начались подтопления, это коснулось и двух кладбищ города — «Заельцовское» и «Южное».

Благодаря дренажным колодцам, куда происходил отвод талых вод, удалось устранить данную проблему. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска со ссылкой на МКУ «Ритуальные услуги».

По данным пресс-службы администрации города, ситуация с паводком была остановлена и местные жители больше не обращались по данному вопросу.

Напомним, что из-за паводка некоторые дороги города закрывали на время для предотвращения ЧП.