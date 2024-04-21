В Новосибирске полыхала крыша дома на Советской

21 апреля в Новосибирске произошел пожар в жилом доме № 52/2 на улице Советской.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что полыхала кровля здания на 900 квадратных метрах. Из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Для борьбы с пламенем на место прибыли 120 пожарных и 32 единицы техники.

Около 9 утра спасателям удалось справиться с открытым горением. В 13:39 представители ведомства сказали, что пожар полностью ликвидирован.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Причину возгорания установят эксперты.

Ранее мы рассказывали, что сегодня за ночь в Новосибирске произошло два крупных пожара. Сначала огонь вспыхнул по адресу улица Советская, 52/2, следом возгорание произошло на улице Объединения, 26.