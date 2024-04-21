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вчера 23:55
проиcшествия

В Новосибирской области пьяный бесправник угнал авто собутыльника и попался ДПС

Фото: Сиб.фм

В Черепановском районе полиция поймала автомобилиста без прав и на чужой машине, за руль которой он сел в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы УМВД России по Новосибирской области, мужчина выпивал у друга в Искитиме. После застолья он без ведома приятеля взял ключи от его «Рено Логан» и поехал домой, да попался посту ДПС.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее мы рассказывали, как в Кировском районе пьяный мужчина угнал иномарку подвозившего его автомобилиста.

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Галина Чебыкина
Журналист

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