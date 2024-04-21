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общество

Жители Бердска писали «Тотальный диктант» на 5 площадках

Фото: Сиб.фм

20 апреля состоялась масштабная акция «Тотальный диктант», к которой традиционно присоединились жители Бердска.

Для удобства населения в городе развернули пять площадок: в администрации населенного пункта, в центральной библиотеке имени Сорокина, в молодежном центре «100 друзей», на территории «Пяти звезд» и в зале массовых мероприятий ЦБС.

Для тех, кто не мог лично присутствовать на акции, организаторы предоставили возможность написать диктант онлайн.

Ранее Сиб.фм собрал фоторепортаж с «Тотального диктанта».

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Галина Чебыкина
Журналист

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