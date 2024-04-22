Банки начали отменять комиссию за переводы по СБП досрочно

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, банк принял решение с 23 апреля увеличить лимит по переводам через Систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами до 30 млн рублей в месяц без комиссии.

В рамках нового закона финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственных счетов до 30 млн в месяц. Для клиентов банка новые тарифы вступают в силу с 23 апреля.

«Переводы по номеру телефона уже давно стали самыми востребованными операциями среди россиян благодаря простоте и удобству. Ежегодно число новых пользователей кратно растет. Увеличение лимита по переводам через СБП позволит клиентам бесплатно переводить средства между своими счетами и с выгодой использовать продукты и услуги в наиболее подходящем банке. Мы поддерживаем это решение регулятора, которое точно окажется на руку каждому клиенту», – комментирует Георгий Горшков.