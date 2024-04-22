Банки переводят производство ИТ-решений на российские системы

О переходе на российскую платформу технологического производства «Сфера» в рамках достижения технологического суверенитета сообщает ВТБ.

Уже успешно внедрены модули управления процессами разработки и сопровождения. Завершение внедрения всех модулей платформы ожидается до конца 2024 года, что позволит вывести из эксплуатации около 20 зарубежных систем различных вендоров.

«Внедрение модулей «Сфера» проходит поэтапно, модуль за модулем – для гарантии стабильной работы банка. На сегодняшний день внедрено порядка 30 модулей системы, внедрение не менее чем 10 модулей ожидается до конца года. Уже внедренные модули позволяют обрабатывать большие массивы корпоративных данных, генерировать контент, оказывать помощь в принятии решений на основе прогрессивных рекомендательных алгоритмов. Мы рассчитываем, что это позволит повысить производительность команд разработки и поддержки не менее чем на 30%», — сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

Также с помощью продукта для обезличивания данных, в работе которого применяются передовые модели искусственного интеллекта при автоматическом поиске чувствительных данных, удалось построить полигон тестирования из более чем 100 систем банка, в котором все персональные данные и банковская тайна полностью заменены на обезличенные.

Платформа состоит из 40+ модулей, каждый из которых отвечает за выполнение конкретных задач: управление разработкой и тестированием, эксплуатация программного обеспечения, инженерные инструменты для работы с исходным кодом и инструменты мониторинга. До последнего времени эти задачи выполнялись при помощи инструментов от различных, преимущественно зарубежных, производителей.

Внедрение «Сферы» банк начал в июле 2023 года и планирует завершить до конца 2024. Платформа импортозаместит порядка двух десятков зарубежных решений. Модули уже находятся на разных этапах внедрения, и многие введены в промышленную эксплуатацию.