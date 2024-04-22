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общество

Число вкладчиков старшего возраста в Сибири достигло 3,3 млн человек

Фото: freepik.com

Рост числа вкладчиков старше 55 лет зафиксирован в каждом регионе Сибири

Вкладчиков пенсионного и предпенсионного возраста в регионах Сибири уже почти 3,3 млн человек. Такие данные приводят в Сбербанке, уточняя, что число сибиряков старшее 55 лет, разместивших свои средства на банковском вкладе, выросло во всех регионах Сибири.

Сразу в четырех регионах Сибири число вкладчиков старшего возраста превышает 600 тысяч человек – это Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края. В Омской области вкладчиков старше 55 лет больше 450 тысяч человек, в Томской области – 216 тысяч.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского отделения банка :

«Ставки по вкладам сегодня позволяют получать существенную прибавку к доходам и накоплениям. Вклад остается простым, понятным и надежно защищенным способом преумножать свои сбережения. Мы благодарим сибиряков за доверие и выбор Сбера в качестве банка размещения вкладов».

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Роман Чугаев
Журналист

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