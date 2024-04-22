Эксперты рассказали о цене витаминной корзины на неделю

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, для поддержки здоровья необходимо ежедневно питаться овощами и фруктами в количестве не менее 400 граммов в день.

Специалисты советуют включать в этот рацион и ягоды. Особенно важно делать это весной, когда организм истощен после затяжной зимы.

Елена Селина, эксперт по коррекции пищевого поведения, и представители сервиса «Пятёрочка Доставка» рассказали, в каких продуктах содержатся наиболее значимые витамины, и подсчитали стоимость такой корзины на неделю.

В весенний период организму чаще всего не хватает витаминов А, В, С и D. Стоимость витаминной корзины, удовлетворяющей все требования составит примерно 3 258 рублей на семью из 2-3 человек.

Состав: (1 кг моркови, перец — 400 г, брокколи — 400 г, кочан свежей капусты, 500 г квашеной), фрукты и ягоды (1,7 кг апельсинов, 300 г смеси из брусники и клюквы, 250 г киви, 1 упаковка растворимого шиповника), орехи (по 200 г грецкого и миндаля), шпинат (1 пучок), крупы (овсяные хлопья и гречка — по 1 упаковке), сухая фасоль (800 г), шампиньоны (400 г), говяжья печень (1 кг), форель (300 г), сыр (150 г), куриные яйца (1 десяток).

Витамин А содержится в моркови, перце, мясе, говяжьей печени, яичных желтках.

Витамины группы В участвуют в обмене веществ, работе мозга, памяти и внимания, поддерживают кровеносную систему и помогают справляться со стрессом.

Витамин С — это антиоксидант, который защищает клетки, укрепляет иммунитет и поддерживает сердце и сосуды. В больших количествах он содержится в киви, перце, цитрусовых, брокколи и в ферментированных продуктах — например, в квашеной капусте.

Витамин D необходим для укрепления костей, мышц и кровеносной системы. Он участвует в работе мозга и, согласно недавним исследованиям, на 40% снижает вероятность развития деменции. Этот элемент можно найти, например, в форели. Также он содержится в яичных желтках, миндале, сыре и шампиньонах.

«Следует помнить, что некоторые вещества усиливают или, наоборот, снижают полезное действие витаминов. Например, витамины А и D — жирорастворимые, они усваиваются только в сочетании с жирной пищей. Дубильные вещества в составе чая и кофе мешают организму усваивать витамины и минералы. Более того, напитки обладают мочегонным действием и ускоряют выведение витаминов группы B. Так что устраивать чаепитие или кофе-брейк лучше спустя 30-40 минут после приема пищи», — отмечает Елена Селина, эксперт по коррекции пищевого поведения.