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общество

Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Сиб.фм

21 апреля в зоопарке Новосибирска отметили День манула — корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии, а заодно заглянул к другим проживающим здесь зверям.

Усатые, полосатые, прекрасные и очень опасные хищники из семейства кошачьих. Разнообразие их в зоопарке — повод посетить учреждение.

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Удивительно привлекательные пернатые уверены в своей красе и с надменным видом рассматривают посетителей.

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

А это белоснежное семейство, похоже, не выспалось. Хозяева Арктики позевали на камеру, попрятали в могучих ларах носы.

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Похоже, бурому медведю нравится смотреть на людей, но совсем не нравится, что его от гостей отделяет металлическая решетка.

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Лисы пытались игнорировать нашего оператора, но все-таки попались в фотоловушку.

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Главный герой прошедшего дня — манул. В настоящее время в Новосибирском зоопарке около 20 таких животных.

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

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Галина Чебыкина
Журналист

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