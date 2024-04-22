Хитрая лиса, гордый тигр и сонные медведи: как звери встречают тёплые дни в Новосибирском зоопарке. ФОТОРЕПОРТАЖ

21 апреля в зоопарке Новосибирска отметили День манула — корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии, а заодно заглянул к другим проживающим здесь зверям.
Усатые, полосатые, прекрасные и очень опасные хищники из семейства кошачьих. Разнообразие их в зоопарке — повод посетить учреждение.
Удивительно привлекательные пернатые уверены в своей красе и с надменным видом рассматривают посетителей.
А это белоснежное семейство, похоже, не выспалось. Хозяева Арктики позевали на камеру, попрятали в могучих ларах носы.
Похоже, бурому медведю нравится смотреть на людей, но совсем не нравится, что его от гостей отделяет металлическая решетка.
Лисы пытались игнорировать нашего оператора, но все-таки попались в фотоловушку.
Главный герой прошедшего дня — манул. В настоящее время в Новосибирском зоопарке около 20 таких животных.