Месяц после теракта в «Крокус Сити Холле»: что известно о трагедии

Ровно месяц назад, 22 марта, было совершено вооруженное нападение на подмосковный торговый центр «Крокус Сити Холл» — мы собрали всю актуальную информацию о теракте.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не прятали лиц, в упор стреляли по невинным людям, затем устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Террористы пытались доехать до Украины, где для них должно было быть подготовлено «окно», но их настигли правоохранительные органы в Брянской области.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Террористический акт». Погибли 144 человека, пострадали три сотни.

СК сообщил о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте.

Исполнителями теракта стали четыре гражданина Таджикистана: Фаридуни Шамсидин* 1998 года рождения, Мирзоев Далерджон* 1991 года рождения, Файзов Мухаммадсобир* 2004 года рождения, Рачабализода Саидакрами* 1994 года рождения — 28 марта они были внесены в список террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг.

Следственный комитет РФ ведет расследование по факту халатности двух сотрудников «Крокус Сити Холла», ответственных за пожарную безопасность.

Позже в перечень террористов включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*.

Добавим, героизм во время теракта продемонстрировали все — пожарные, спасатели, силовики, врачи, персонал торгового центра, подростки, подрабатывавшие в «Крокусе» — благодаря им спасено огромное количество людей.

В Госдуме наградили ребят, которые в день трагедии в «Крокусе», они не растерялись и помогали выводить людей из здания. Среди награжденных ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова.

Окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» нет.