Новосибирец разбил панель лифта из-за того, что не смог прикрутить объявление

Житель Новосибирска разбил панель лифта, потому что не смог прикрутить объявление.

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» появилась информация о том, что в субботу, 20 апреля, неизвестный разбил панель в лифте многоэтажки, которая находится в ЖК «Ломоносов» в Новосибирске.

К публикации также было прикреплено видео, на кадрах которого видно, что мужчина пытался прикрутить объявление к стене лифта. У него ничего не получилось из-за антивандального покрытия. Разозлившись, неизвестный ударил по сенсору и разбил его.

Жители ЖК написали заявление в полицию на рекламщика. В данный момент, по словам местных, возбуждено уголовное дело о порче имущества.

Напомним, что в Новосибирске будут судить управляющую пансионатом «Рэмели».