Новосибирск просят включить в федеральный проект «Чистый воздух»

Депутат Госдумы Игнатoв потребовал, чтобы Новосибирск включили в проект «Чистый воздух».

Депутат Госдумы Виктор Игнатoв в своих социальных сетях обратил внимание на проблему того, что Новосибирск не включен в проект «Чистый воздух».

Он рассказал, что с 19-го года в России реализуется федеральный проект «Чистый воздух». С 2023 года к нему присоединились еще 29 городов, в том числе и Искитим из Новосибирской области, в то время как крупнейший промышленный центр СФО — Новосибирск — не был включен в программу.

По данным Министерства экологии области, в программу «Чистый воздух» включаются города, где в течение трех лет из пятилетнего периода фиксировался высокий и очень высокий уровень загрязнения. В Новосибирске уровень загрязнения оценивается как повышенный, поэтому включение города в проект невозможно.

При этом новосибирцы часто жалуются на запыленность и загазованность, а также на смог, а режим неблагоприятных метеоусловий вводится в городе регулярно.

Сеть стационарных пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Новосибирске устарела. Они начали работу с 1980-х годов и расположены так, что не отражают нынешнее развитие города. Из-за этого появляются сомнения насчет соответствия результатов мониторинга реальной экологической ситуации в городе.

«Уверен, что Новосибирску необходимо войти в федеральный проект «Чистый воздух», реализуемый в рамках Государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» и национального проекта «Экология». Цель федерального проекта — сокращение вредных выбросов в атмосферу городов», — написал Игнатoв.

Он также сообщил, что направил обращение руководителю проекта, первому замминистра природных ресурсов и экологии РФ Цыганову.