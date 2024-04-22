Новосибирский блогер Дава довел до слез Искандарову в шоу на ТНТ

Блогер из Новосибирска Дава вывел на эмоции Евгению Искандарову в новом эпизоде шоу «Сокровища императора».

В воскресенье, 21 апреля, на ТНТ вышел новый эпизод шоу «Сокровища императора», где участники соревнуются за 14 миллионов рублей.

В данный момент идет шестая неделя проекта, и отношения между командами стали напряженнее.

Команда новосибирца Давида Манукяна не смогла смириться с проигрышем команде девушек, и после прохождения заданий первого дня Дава со своим братом Арманом устроили настоящую травлю против команды Евгении Искандаровой и Карины Кокс.

К буллингу также подключилась и другая команда Марии Погребняк и Аланы Мамаевой. В итоге Евгению довели до слез, и она поделилась болью из своего детства.

Напомним, что опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х.