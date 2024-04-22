Подтопление домов, первые лесные пожары и гадюки, опасные ландыши: новости Новосибирска за 22 апреля

В Новосибирской области началась длинная рабочая неделя, Сиб.фм собрал главные новости ее первого дня — 22 апреля.

Сегодня стало известно, что за прошлую неделю в регион въехало 7 983 иностранных гражданина. При этом выехало больше половины — 5 628. За ряд рейдов силовики выявили 140 нарушений миграционного законодательства, из-за чего пять человек депортировано, 84 — выдворено.

Воды реки Уй подтопили в Кыштовском районе в селе Оровка два жилых дома, шесть приусадебных участков. На территории ввели режим ЧС. Организованы все необходимые мероприятия, в том числе подвоз продуктов.

С 22 апреля в Новосибирске ограничили движение большегрузов с 6:00 до 22:00. Нововведения распространяются на транспорт с разрешенной максимальной массой более 12 тонн. Данная мера поможет сохранить городские дороги в условиях меняющейся погоды.

На прошлой неделе в области было ликвидировано 177 природных пожаров. Чаще всего горели Чулымский, Коченевский, Колыванский, Искитимский и Усть-Таркский районы. 125 возгораний произошло из-за мусора и сухой травы.

В регионе начался период, когда из зимней спячки лезут черные гадюки, которые могут вести себя неадекватно.

Из-за букета ландышей ребенок из Новосибирска оказался в реанимации. Девочка попробовала цветы на вкус. Врачи оперативно прибыли на место и сделали промывание желудка, затем малышку госпитализировали. Отметим, что в ландышах есть ядовитое вещество, которое влияет на сердечную мышцу — конваллятоксин.