Реформа власти, борьба с пылью и новое метро: о чём заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью

Какие городские проблемы необходимо решить в ближайшее время, планируются ли в мэрии кадровые перестановки и каким центр Сибири станет через 50 лет? Об этом рассказал новый мэр Новосибирска, избранный Советом депутатов 16 апреля, Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью медиахолдингу Сибфм Group.

О реформе структуры мэрии

– Максим Георгиевич, с того момента, как вас избрали мэром Новосибирска, многие отмечают ваш бизнес-подход ко всему. Будете ли вы применять принцип, где главное результат, а не процесс, в управлении городом?

— Действительно, до политической карьеры я работал в компании «Ростелеком» и за 18 лет прошёл путь от рядового инженера до вице-президента. И есть подходы, которые я бы хотел применить на посту мэра. В первую очередь — это проектное управление, когда за каждым служащим закреплена определённая задача. При реализации крупных проектов будут определённые цели, за каждой из них должны стоять ответственные люди для эффективной реализации.

В работе организаций коммерческих, государственных, федеральных или муниципальных есть сходства и различия. Но на посту мэра планирую соединить их воедино.

— В предвыборной речи вы делали акцент на структуре мэрии. Планируются ли кадровые перестановки в ближайшее время? Как, на ваш взгляд, должна формироваться эффективная команда?

— Административная реформа в мэрии назрела давно. Есть желание провести реформу, которая будет касаться изменений структуры городской администрации, а также подходов в работе. Принцип формирования команды предельно простой — предпочтение будет отдаваться профессионалам, которые уже добились результатов. Нужны люди вовлечённые, которые действительно хотят изменить ситуацию в городе в лучшую сторону, реализовывать проекты качественно и в короткие сроки.

По поводу кадровых перестановок пока воздержусь от комментариев. Какие-то процессы я знаю хорошо в силу специфики работы вице-президентом в госкорпорации «Ростелеком», депутатом Госдумы и заместителем губернатора Новосибирской области в Москве. Но в некоторые моменты ещё стоит погрузиться. После этого будут приниматься управленческие решения.

О проблемах города

— Назовите глобальные проблемы в Новосибирске, которые стоит решить прямо сейчас.

— Проблемы обозначают сами жители. Первое, что бросается в глаза, и на что указывают горожане, — это качество уборки улиц от пыли, грязи, снега, мусора. Мы значительно отстаём не только от городов-миллионников, но и от средних муниципалитетов СФО по решению этой проблемы. Это первая задача, которую хотелось бы решить. Сейчас необходимо приложить усилия, чтобы очистить город к майским праздникам, и в дальнейшем продолжить эту работу. Прекрасно понимаю, что на выстраивание системы уйдёт время, в процессе уборки улиц необходимо также провести инвентаризацию техники: как она распределена, сколько реально бригад выходят работать. Чтобы в дальнейшем определить, сколько реально людей и спецтехники требуется, чтобы город был чистым. Элементами этой новой системы будет периодичность уборки, а также контроль качества.

Вторая проблема — это объекты незавершённого строительства. Такие, где по разным причинам не удалось ввести объект, — инвестиции были реализованы, но строительство не завершено.

Третье — насущные, но не менее важные проблемы, с которыми жители сталкиваются ежедневно, — это система ЖКХ. Сюда входит и эффективность подготовки к отопительному сезону, и ремонт улично-дорожной сети, и благоустройство.

— Про уборку к майским праздникам. Как это будет проходить?

— На уровне областного правительства уже объявлен месячник уборки улиц. Большинство компаний к этому процессу подключились. В Новосибирске субботник пройдёт 27 апреля. Поэтому все организации, независимо от форм собственности и видов деятельности, призываю принять участие в уборке. Я тоже пойду на субботник. Это хорошая традиция, когда мы собираемся, выходим с инвентарём и приводим территорию в порядок, как у себя дома.

В предвыборной кампании я говорил о комплексной уборке территорий, когда помимо дорог должны очищать тротуары, дворы, остановочные комплексы. Такая работа уже ведётся в районах, изменения есть, и люди положительно отзываются. Максимально стоит активизировать эту работу до 9 мая. Но на этом, как я уже сказал, работа не закончится.

— В предвыборной презентации вы приводили пример, что на Красном проспекте можно увидеть здание, разделённое на зоны. Одну часть убрали, вторую нет. Как выстроить работу в этом направлении так, чтобы не было подобных моментов?

— Действительно, мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда у здания два собственника, и с одной стороны мы видим чистую территорию, а с другой — ненадлежащее состояние. К сожалению, такие ситуации бывают даже на главной улице Новосибирска. Хотелось бы работу выстроить, по моим прогнозам, к концу лета.

Выстроим систему с учётом имеющихся ресурсов. Понятно, что есть проблемы с наличием спецтехники. Это глобальный, ресурсоёмкий проект, который по мановению волшебной палочки за один день не выполнишь. Есть проблемы и с наличием бригад, потому что в определённые периоды их было одно количество, а сейчас оно меньше, и надо разобраться, почему так произошло. И только после этого выходить на оптимальный уровень работы.

— Как вы думаете, почему в последнее время в городе появилось такое количество пыли и как повлиять на решение проблемы?

— Вижу три причины её появления. Первая — в зимний период мы посыпаем дороги некачественной песочной смесью. После того как дороги оттаивают от снега, эта сухая смесь витает в воздухе. Вторая причина — несоблюдение порядка на строительных площадках. Например, когда грузовые машины выезжают со стройплощадок с грязными колёсами, и пятисантиметровый грунт остаётся на дорожном полотне. Третье —состояние бордюров, когда после проливных дождей грунт вымывается на полотно дороги, а высыхая превращается в пыль. Решения по борьбе с пылью известны. В первую очередь надо использовать в зимний период качественную песочную смесь. Требовать, чтобы строительные работы проходили под надзором, чтобы не оставалось негативных последствий относительно чистоты города. И самое главное — после зимнего периода необходимо максимально быстро проводить уборку.

Допускаю, что есть ещё причины образования пыли, но в них надо погружаться, разбираться.

— Почему Красноярску удаётся держать город в большей чистоте, в том числе и убирать зимой от снега, а у Новосибирска с этим каждый год проблемы? Дело в географии, размере города или в подходе к решению проблемы?

— Я бы не стал сравнивать Новосибирск с другими городами. Наш мегаполис уникальный и у него много достоинств. Я люблю город, и у нас свой путь развития. Конечно, мы будем смотреть на опыт других территорий, изучать решения и подходы. Если у нас по каким-то вопросам ещё не выработано оптимальное решение, то я нормально отношусь к тому, чтобы тиражировать опыт других городов. Если красноярцы нашли решение проблем улично-дорожной сети, возможно, применим этот опыт.

— Планируются ли масштабные работы по ремонту дорожного покрытия, тротуаров? Будут ли пересмотрены стандарты к этим работам и подрядчикам? Ведь нередко весной возвращаются старые ямы.

— Стандарты по ремонту дорог, конечно, есть, но сейчас мы не достигаем отраслевого норматива. Да и нарекания со стороны населения имеются. Поэтому нам надо провести инвентаризацию бюджета. Посмотреть затратную часть — сколько денег у нас заложено на ремонт в 2024 году. Посмотреть, насколько эти суммы уже освоены, какими мощностями обладают бригады, в какие сроки завершатся работы. Это тоже одна из задач, которая требует системного подхода.

— А как планируете привлекать бизнес для улучшения качества дорог?

— Если у нас есть компании, которые обладают спецтехникой, и готовы встать под наши знамёна и по разумным тарифам оказать эту услугу, я бы поддержал. По крайне мере до момента, пока мы не закупим спецтехнику в муниципальную собственность, чтобы управлять процессом самостоятельно. Везде должны быть критерии качества, и здесь мы их тоже выработаем.

— У вас есть планы по приведению в порядок остановок общественного транспорта?

— Признаю, что и в этом вопросе у нас тоже есть существенные проблемы. Зачастую на остановочных павильонах нет нумерации или находятся они в ветхом состоянии, а часто и грязном. Здесь нужен диалог с жителями и экспертным советом, чтобы определить оптимальный дизайн остановок и их функциональность, чтобы пассажирам было комфортно и конструкции вписывались в городской ландшафт. После этого стоит выбирать формат работы и вариант закупки — будут ли это муниципальные затраты или вложения инвесторов.

О развитии метро

— Какие действия планируется предпринять для развития метрополитена в городе?

— Убеждён, что самая устойчивая транспортная сеть в городе — рельсовая. Поэтому здесь стоит рассматривать развитие сразу в трёх системах — метрополитен, скоростной трамвай, пригородная электричка. Есть уже опыт других городов, где эта система замкнута в единую централизованную систему, и она эффективно работает.

Надо смотреть имеющуюся проектно-сметную документацию. Разработать план развития метрополитена не на 2–3 года, а на 10–15 лет. Определить станции, которые мы можем построить в первую очередь. Я знаю, что эти проекты есть и они прошли экспертизу. Конечно, это затратная задача, требуются миллиарды рублей, которых нет на сегодняшний день в городском бюджете. Но с чего-то надо начинать. Например, пробовать входить в федеральные программы и строить.

Необходимо провести глубокий анализ, где метрополитен в Новосибирске востребован в классическом его понимании, а где всё же эффективнее проложить трамвайную сеть и замыкать это сетью пригородных электричек.

Когда мы сможем построить вот такую опорную сеть рельсового транспорта, она прекрасно дополняется троллейбусами, автобусами, маршрутками, и в результате в городе будет сформирована современная транспортная сеть, которая за понятное ограниченное время поможет человеку приехать из точки А в Б. И у людей сразу будет альтернатива — либо ехать с комфортом на машине, но с вероятностью попасть в пробку, либо воспользоваться общественным транспортом и за прогнозируемое время доехать до нужного пункта назначения.

— В концепции развития города «Новосибирск-2030» есть схема развития метрополитена, которая включает строительство ещё 13 станций. Насколько это реалистично?

— Дорогу осилит идущий... Все предложения, которые озвучу, были намечены до моего прихода, это результат широких экспертных обсуждений, дискуссий, внедрений практик других городов. Главная задача мэра — чтобы эти задачи решались. Сказать, сколько в Новосибирске через пять или десять лет будет новых станций метро, я не готов. Но я чётко понимаю, что эту работу надо делать. На федеральном уровне необходимо обосновывать, что мы третий город в России и у нас есть транспортные особенности, потому что город находится на двух берегах Оби и есть сложности проектирования и строительства.

– А что касается станции метро «Спортивная» — когда реально сдать её в эксплуатацию?

– Госэкспертиза выдала положительное заключение. Теперь необходимо провести сметный расчёт, инвентаризацию, чтобы понять, какой спектр работ выполнен, а какой нет. Потом только будет ясно, а что же нам мешает ввести станцию в эксплуатацию. После этого можно прогнозировать сроки ввода.

Об архитектурном облике Новосибирска

— Что вы думаете по поводу архитектурного стиля Новосибирска? Не стоит ли уделять внимание и стилю новых построек, чтобы город не был разношёрстным? Планируется ли привести в порядок здания на Красном проспекте, часть из которых стоят с облупленным фасадом?

— Архитектурный облик города должен развиваться тоже по управляемому сценарию, чтобы при строительстве новых микрорайонов мы не видели посреди пешеходных дорожек и тротуаров случайным образом всплывающие опоры уличного освещения. Чтобы с коляской везде можно было проехать, чтобы были маршруты для маломобильных граждан, поэтому в любом случае должен быть архитектор, должна быть эта компетенция, и процесс должен быть управляемым. Как управляем? Да, это всестороннее обсуждение. Здесь нужно плотное взаимодействие с экспертным сообществом, с проектными институтами. Город должен развиваться по определённому сценарию. Опять же, с учётом мнения жителей, экспертов и лучших практик других городов. И вот здесь, конечно же, хотелось бы выстроить эту работу комплексно.

Но, изучая этот вопрос, заметил, что во многих городах уже есть центры по развитию городов. Это Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва. Во многих мегаполисах такие структуры есть, где общественники, футурологи, дизайнеры обсуждают эту работу, выстраивают решения, архитектор с профессиональным взглядом просматривает итоги этой работы, и потом уже реализуются задачи.

Если мы застраиваем новые микрорайоны, то понятно, что точечная застройка себя изжила. Никто не хочет жить в микрорайоне, где нет инфраструктуры, школы, детского сада, спортивных сооружений, а только стекло и бетон. Поэтому при развитии Новосибирска, независимо от центра города или окраины, должна быть социальная инфраструктура в полном объёме, чтобы в шаговой доступности были магазины, школы, парки, скверы.

— Максим Георгиевич, чему ещё планируете уделить особое внимание в первую очередь?

— Подобных объектов на самом деле много. В ближайшее время я бы обратил внимание на Первомайский сквер, где по разным причинам не могут закончить реконструкцию. Разберусь, почему же работы не завершены и когда их реально закончить.

— Есть понимание, в чём трудность, почему сроки перенесли?

— Где-то неправильно сделали технико-экономическое обоснование, где-то проблемы с проектно-сметной документацией, где-то строительно-монтажные работы были сделаны не вовремя, где-то ресурсов не хватило у подрядчика, и он переоценил возможности. Вопрос в другом: почему это произошло? Почему не хватило ресурсов, сколько бригад выходит в смену, почему не работаем допоздна, почему нет техники на объекте. Может быть, были объективные причины? Хотелось бы разбираться и понимать, почему это не делалось, и прикладывать максимум усилий, чтобы реконструкцию завершить в максимально короткие сроки.

О решении стать мэром

— Тяжело ли вам далось решение подать заявку на участие в конкурсе на пост мэра?

— Решение далось непросто, долго рассуждал, много читал, анализировал. Я заместитель губернатора Новосибирской области, член команды Андрея Александровича Травникова, советовался с главой региона, мы долго обсуждали те решения, которые надо реализовать в первую очередь, идеологию программы. Понятно, что это решение я с ним согласовал.

Решение непростое. Чётко понимаю, насколько это тяжёлая задача. Но при этом она очень интересная, хороший рабочий вызов. И я люблю, когда сформированная команда решает прорывные задачи. Поэтому мне это интересно, и я готов прикладывать усилия, чтобы менять жизнь новосибирцев в лучшую сторону.

О семье

— Вы долгое время работали в Москве, а семья всё это время была в Новосибирске. В каком районе вы живёте?

— Я пять лет был депутатом Государственного Думы Федерального Собрания Российской Федерации, являлся заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Специфику работы депутата в народе называют «шпагат» — когда ты 2−3 недели находишься в Москве, а потом летишь в регион.

Но семью я в столицу не перевозил. Живём мы в центре города, недалеко от Оперного театра. И когда я работал в компании «Ростелеком», ходил на работу пешком.

— Семья вас поддержала в решении пойти в мэры?

— Семья меня всегда поддерживает. Это основа для меня и самое главное в жизни.

— Расскажите немного о семье.

— С супругой мы женаты больше 20 лет. Она по образованию врач. Дочери 17 лет, в этом году школу заканчивает, предстоит поступление в вуз.

Я школу закончил с серебряной медалью, жена с золотой, посмотрим, какие успехи будут у дочери.

О хобби

— Какие у вас увлечения?

— Я люблю Новосибирск и всё, что с ним связано, природные и архитектурные достопримечательности. Люблю гулять по Михайловской набережной, бегать вокруг Центрального парка. Руководящая работа — это всё же более сидячий образ жизни, а от него могут прилипать лишние килограммы. Поэтому моё утро начинается с пробежки. В 5:15 я встаю, в 5:30 уже выхожу на дорожку. Обычно бегу пять километров, это промежуточный уровень, если я в хорошей форме, то увеличиваю дистанцию до десяти километров. Это занимает примерно 58 минут или чуть больше часа, около восьми кругов вокруг Центрального парка. Потом разминаюсь на турниках.

После этого прибегаю домой, надеваю костюм и еду на работу.

Из хобби я люблю рафтинг, неплохо катаюсь на горных лыжах. После активного отдыха, задачи решаются гораздо эффективнее.

Об уникальности Новосибирска

— В чём главные преимущества Новосибирска и отличия от других крупных городов России?

— Мы — третий город России по численности. Самое крупное муниципальное образование, потому что Москва и Санкт-Петербург являются субъектами Российской Федерации. Мы — ядро Новосибирской агломерации, центр Сибирского федерального округа.

Наши учреждения культуры известны по всему миру. Это театр НОВАТ, куда приезжают зрители со всей страны. Это филармония, где сконцентрировано под одной крышей более 20 творческих коллективов. Это консерватория, она была единственным высшим музыкальным учреждением за Уралом долгие годы, но до сих пор там, помимо классического обучения музыкальным предметам, есть ещё и научные исследования в области музыки.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило, планетарий, дельфинарий, ГПНТБ. Про научную библиотеку — я даже знаю, сколько книг сконцентрировано в ней. В своё время я там писал магистерскую диссертацию. 14 миллионов книг... У нас большое количество библиотек, прекрасные парки, которые «подтянули» за последние годы. Это Михайловская набережная, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк.

Огромное количество объектов во дворах было построено за последние годы в рамках проекта «Городская среда». То есть у нас очень много хорошего, позитивного.

Если смотреть в глобальном смысле, это, конечно же, наша наука. Причём, помимо организации, у нас мощный внедренческий пояс. Это оборонные и промышленные предприятия, которые сейчас эффективно решают задачи СВО. И самое главное, это наш актив — люди. Сибиряки, у которых свой характер, склад, но они интересные, замечательные, готовые на любые свершения.

— Вы перечислили часть прекрасных мест Новосибирска, но могли бы выделить свои любимые места в городе?

— Михайловская набережная, Центральный парк, где я бегаю, Заельцовский парк с прекрасной лыжнёй, НОВАТ, куда я люблю ходить на оперу. Также один из новых знаковых объектов — «Сибирь-Арена». Я фанат нашей хоккейной команды. У нас и болельщики уникальные. Готовы аплодировать и за поражение, если команда выкладывалась в игре.

Кстати, возле «Сибирь-Арены» есть идея сделать хороший пляж и развивать парк и, может быть, другие спортивные сооружения. Обсуждается также вопрос создания центра единоборств, футбольного поля.

О Новосибирске через полвека

— Представьте Новосибирск через 50 лет. Каким вы видите город?

— Красивым, комфортным и независимым от кошелька, уровня жизни, социального статуса. То есть Новосибирск вижу большим современным мегаполисом, удобным для всех.

Ну и я думаю, что для большинства жителей нашего города Новосибирск — малая духовная родина, это дом.

— Столица Сибири — всё-таки Новосибирск или Красноярск, по вашему мнению?

— Опять воздержусь от сравнения. В Сибири три города миллионника. Это Новосибирск, Красноярск и Омск. Да, хорошее соревнование между этими городами было всегда. Но, тем не менее, я люблю свой родной город, ещё раз скажу, что у нас свой путь развития, хочу, чтобы он был уникальным. Чтобы у нас были прорывные решения, за которыми люди приезжали бы к нам и смотрели наш опыт.

Но мы готовы взаимодействовать и с коллегами из других городов, не только из Красноярска и Омска. Есть хорошие практики небольших городов, и они внедряются в нашем регионе. Есть опыт Москвы, которая многие этапы из того, что мы сегодня обсуждали, уже прошла давно, их надо смотреть и тиражировать. Есть наши собственные идеи, которые дорогого стоят, и их необходимо внедрять.