С 22 апреля в Новосибирске ограничили движение большегрузов

Грузовикам запретили передвигаться по дорогам Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, с 22 апреля, с понедельника, в городе ограничили движение большегрузов. Ограничения будут действовать с 6:00 до 22:00.

Нововведения распространяются на транспорт с разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

Данное решение может позволить сохранить городские дороги в условиях погоды.

При этом ограничения не распространяются на пассажирские автобусы, перевозки продуктов, лекарств, топлива, почты и ТКО, спецтехнику для уборки и содержания улиц, аварийные и восстановительные работы, капитальный ремонт.

Напомним, что Новосибирск вновь накроет магнитная буря 22 апреля.