Синоптики: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

Синоптики прогнозируют, что неделя начнется с дождя в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, синоптики прогнозируют, что рабочая неделя апреля в Новосибирске начнется с дождя.

Так, температура днем будет варьироваться от +9 до +11 градусов, а ночью опустится до +6 — +8 градусов. При этом будет северо-западный ветер до 13 метров в секунду. Ожидается дождь.

Сайт «Яндекс Погода» прогнозирует облачность с прояснениями. Температура — до +10 градусов, ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирске ищут подрядчика на ремонт поликлиники №20.