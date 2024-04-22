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В Кыштовском районе Новосибирской области подтопило два жилых дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Воды реки Уй подтопили жилые дома в Новосибирской области.

Как сообщил на совещании в правительстве Новосибирской области начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов, в Кыштовском районе региона в селе Оровка два жилых дома подтопило в результате подъема воды в реке Уй.

Также в воде оказалось шесть приусадебных участков. На территории района ввели режим ЧС.

«Организованы все необходимые мероприятия, в том числе отселены жители домов, организован подвоз продуктов», — рассказал Орлов.

По его словам, подтопить может и местную котельную. Всего в Новосибирской области в воде оказалось 10 дачных и 18 приусадебных участков, а также два низководных моста.

Напомним, что в Томской области из-за разлива воды начались первые подтопления в Могочино.

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Нина Раневская
Журналист

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