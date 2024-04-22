В Новосибирске начались лесные пожары

Стали известны наиболее «горячие» районы Новосибирской области.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального МЧС Виктор Орлов сообщил, что на прошлой неделе было ликвидировано 177 пожаров.

По его словам, чаще всего горели такие районы области как Чулымский, Коченевский, Колыванский, Искитимский и Усть-Таркский.

Уточняется, что 125 возгораний произошло из-за мусора и сухой травы — это 71% от общего количества пожаров за неделю.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что в Новосибирске произошло два крупных пожара ночью.