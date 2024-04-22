В Новосибирске продают автограф сенатора Карелина на долларе за 1,5 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу автограф сенатора Карелина на долларе за 1,5 млн рублей.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести автограф сенатора Совета Федерации от Новосибирской области Александра Карелина. За него просят 1,5 миллиона рублей.

Авто объявления пишет, что автограф он получил в 1999 году, когда Карелин завершал спортивную карьеру.

При этом, по мнению продавца, автограф уникален. Карелин принципиально не оставлял автографов на банкнотах.

«Данный экземпляр будет интересен тем, кто коллекционирует уникальные вещи в единственном экземпляре. Состояние банкноты было таким же на момент получения автографа», — пишет автор.

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