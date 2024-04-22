В Новосибирске пропал 23-летний голубоглазый парень

С 13 апреля ведутся поиски молодого парня в Новосибирске.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Новосибирске пропал 23-летний Николай Кравченко.

Приметы: рост 165 см, нормально телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: неизвестно

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что в Новосибирске четыре дня ищут подростка.