В Новосибирске проверят загоревшийся дом в центре города

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил о последствиях ночного пожара на улице Советской, 52/2.

По его словам, пожар повлек за собой полное выгорание мансардного этажа и почти полное повреждение девятого этажа здания.

На сегодняшний день комиссия оценивает утраты несущей способности здания. Пожар затронул все помещения мансардного и девятого этажей, которые включали двухуровневые квартиры. Однако расселение жильцов не потребовалось, так как все смогли временно разместиться у родственников.

Напомним, что пожар в центре Новосибирска произошел ночью 21 апреля. Огонь охватил крышу здания.