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общество

В Новосибирске проверят загоревшийся дом в центре города

Фото: МЧС НСО

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил о последствиях ночного пожара на улице Советской, 52/2.

По его словам, пожар повлек за собой полное выгорание мансардного этажа и почти полное повреждение девятого этажа здания.

На сегодняшний день комиссия оценивает утраты несущей способности здания. Пожар затронул все помещения мансардного и девятого этажей, которые включали двухуровневые квартиры. Однако расселение жильцов не потребовалось, так как все смогли временно разместиться у родственников.

Напомним, что пожар в центре Новосибирска произошел ночью 21 апреля. Огонь охватил крышу здания.

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Игорь Кириченко
Журналист

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