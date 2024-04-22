В Новосибирске ребенок попробовал ландыши и попал в реанимацию

Из-за букета ландышей ребенок из Новосибирска оказался в реанимации.

В группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором жительница Новосибирска рассказала, что из-за букета ландышей ее ребенок попал в реанимацию.

По словам женщины Юлии, она приобрела ландыши на рынке на Маркса, после этого ее ребенок решил рассмотреть цветы, понюхать и потрогать их.

Из-за того, что девочка маленькая, она также попробовала ландыши на вкус. После этого малышке вызвали скорую. Врачи оперативно прибыли на место и сделали промывание желудка.

Далее девочка попала в реанимацию, где пробыла 1,5 суток. Ей сделали промывание крови и поместили в стационар.

Юлия объяснила, что в ландышах есть ядовитое вещество, которое влияет на сердечную мышцу — конваллятоксин.

«Один маленький букетик обернулся таким ужасом. Теперь нам предстоит наблюдение, ЭКГ и дальнейший контроль состояния», — рассказала женщина.

Напомним, что в Новосибирской области на фабрике мороженого произошел пожар.