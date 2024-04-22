В Новосибирске суд оставил в колонии экс-главу подразделения РЖД Кудрявцева

Новосибирский суд оставил в колонии бывшего главу подразделения РЖД.

Новосибирский областной суд оставил приговор в силе в отношении бывшего начальника подразделения ОАО «РЖД» Василия Кудрявцева. Он был признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента.

Ранее защита просила отменить приговор и переквалифицировать действия подзащитного на мошенничество, а также назначить более мягкое наказание. Однако судебная коллегия отменила только дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности на три года.

Ранее Кудрявцева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в 14 миллионов рублей.

Согласно приговору, виновный был начальником, а позже стал начальником службы вагонного хозяйства Дирекции ОАО «РЖД». Он был ответственен за соблюдение норм и правил по обеспечению техобслуживания и ремонта железнодорожного состава.

Было установлено, что в период с 11 июля 2018-го по 16 февраля 2022 года Василий получал деньги за общее покровительство в интересах юридического лица и за устранение возникающих разногласий с заказчиком по договорам ремонта грузовых вагонов.

Общая сумма взяток составила 7 020 015 рублей. Они поступали на карту другого человека, который не знал о преступной деятельности.

Напомним, что в Новосибирске будут судить управляющую пансионатом «Рэмели».