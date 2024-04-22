В Новосибирске задержали жителя Томска, подозреваемого в похищении человека 13-летней давности

Мужчину под конвоем увезли в Томскую область.

В Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Томска, подозреваемого в похищении бизнесмена 13 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчину доставили в Томскую область и поместили под стражу. Преступление было совершено в январе 2011 года. Подозреваемый угрожал жертве убийством и вместе с двумя сообщниками похитил его, притворяясь полицейскими.

После похищения, подозреваемые заставили бизнесмена подписать документы на сумму 15 миллионов рублей, а затем один из них убил его. Два сообщника уже отбывают наказание за это преступление.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Росгвардия нашла мальчика, который потерялся во время прогулки.