В Новосибирской области ищут 42-летнего мужчину в синем костюме

В городе Обь разыскивают мужчину в синем костюме и с бородой.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” опубликовали информацию о пропаже 42-летнего Павла Ивановича Рафаилова, который ушел из дома 17 апреля 2024 года и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели в городе Обь Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 190 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза, небольшая бородка.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные штаны, синяя футболка и светлая кепка.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Павел Иванович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.