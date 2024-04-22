В Новосибирской области проснулись черные гадюки

В НСО начался пик черных гадюк.

Как сообщает “Новая жизнь”, в Новосибирской области начался период, когда из зимней спячки лезут черные гадюки.

Отмечается, что в регионе есть только два вида змей — это уж и гадюка. Отличительной чертой ужа являются желтые пятна по бокам и шее.

Также, по словам врачей-токсикологов, сейчас гадюки проснулись от зимней спячки и могут вести себя неадекватно. Змеи кусаются редко, только в том случае, когда на них наступают по неосторожности, чаще всего они просто обороняются.

Напомним, что за неделю пострадало более 20 жителей Новосибирской области от укуса клещей.