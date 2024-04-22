В Новосибирской области возможно затопление котельной

Очередное подтопление ожидается в Новосибирской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе сейчас подтоплены 10 дач и 18 приусадебных участков, в том числе есть и угроза подтопления котельной.

“В зону подтопления возможно попадание котельной – оборудование демонтировано для недопущения его уничтожения", – сообщил глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Как сообщают специалисты, вода в реке Обь сейчас зафиксирована на отметке 337 сантиметров, ситуация с паводком по-прежнему находится в критической ситуации.

Напомним, что в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя.