сегодня
22 апреля, 16:00
пробки
3/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня
22 апреля, 16:00
пробки
3/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня 12:57
общество

В Новосибирской области возможно затопление котельной

Фото: ГУ МЧС по НСО

Очередное подтопление ожидается в Новосибирской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе сейчас подтоплены 10 дач и 18 приусадебных участков, в том числе есть и угроза подтопления котельной.

“В зону подтопления возможно попадание котельной – оборудование демонтировано для недопущения его уничтожения", – сообщил глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Как сообщают специалисты, вода в реке Обь сейчас зафиксирована на отметке 337 сантиметров, ситуация с паводком по-прежнему находится в критической ситуации.

Напомним, что в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в