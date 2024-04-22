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проиcшествия

В Новосибирской области за неделю количество пожаров увеличилось в три раза

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области с 15 по 21 апреля количество пожаров выросло в 3 раза.

В Новосибирской области в период с 15 по 21 апреля количество пожаров выросло в три раза. Всего произошло 177 случаев.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 6 человек, два человека погибли.

По словам главы регионального МЧС Виктора Орлова, в 62% случаев пожары происходили из-за горения мусора и сухой травы. Космический мониторинг за неделю выявил 78 термических точек, 69% из которых находились в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Также в ведомстве уточнили, что в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который запрещает проводить работы с использованием открытого огня.

Напомним, что в Новосибирске начались лесные пожары.

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Нина Раневская
Журналист

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