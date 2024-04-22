В Новосибирской области зарплата специалистов по китайскому языку выросла на 25%

В Новосибирской области зарплата специалистов, владеющих китайским языком, увеличилась на 25%.

Как рассказали в hh.ru, Новосибирская область попала в топ-5 городов по востребованности специалистов, которые владеют китайским языком. Спрос на них вырос на 52%, а количество вакансий для таких специалистов в сравнении с 2023 годом увеличилось на 70%.

Чаще всего ищут переводчиков, продавцов, менеджеров по закупкам, логистов и водителей. Главный критерий отбора — опыт от 1 до 3 лет.

В первом квартале 2024 года средняя зарплата данных сотрудников в Новосибирской области увеличилась на 25% и составила 87 500 рублей. В среднем по стране этот показатель достиг 98 тысяч рублей.

Напомним, что Новосибирск просят включить в федеральный проект «Чистый воздух».