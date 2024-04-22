С начала года портфель рублевых пассивов банка ВТБ вырос на 12% и превысил 7 трлн. Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 7,6 трлн, рост с начала года – 11%. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления кредитной организации Георгий Горшков.

«Ставки по депозитам на рынке в начале этого года остаются на максимальных уровнях, что способствует сохранению сберегательной модели поведения россиян. ВТБ активно наращивает свой портфель привлеченных средств, в первую очередь – в рублях, выступая одним из маркетмейкеров всего рынка. Только в первом квартале мы обеспечили более четверти его прироста, увеличив нашу рыночную долю примерно до 15,75%. Запланированный в ближайшее время запуск новых сберегательных инструментов позволит нам поддержать высокий спрос со стороны клиентов», – комментирует Георгий Горшков.

Сохранение высокого уровня ключевой ставки Центрального Банка поддерживает привлекательную доходность на рынке сбережений. В первую очередь, внимание клиентов российских банков сосредоточено на срочных депозитах, которые в первом квартале выросли более, чем на 1,3 трлн, обогнав прирост средств до востребования в 2 раза. Стабильный интерес потребители проявляют и к накопительным счетам.

По оценке экспертов банка, рынок классических пассивов за первый квартал этого года увеличился на 2 трлн рублей (+4,5%), во втором квартале прибавит еще 1,5-1,7 трлн и может достигнуть 48 — 48,5 трлн рублей по итогам первого полугодия.